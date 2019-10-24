2019-10-24T22:18:43+03:00
Спорт

В Твери "Динамо" готовится встретиться на льду с командами из Китая

Очередная домашняя серия чемпионата ВХЛ станет международной
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери стартует неделя китайского хоккея Фото: vhl.dynamo.ruВ Твери стартует неделя китайского хоккея Фото: vhl.dynamo.ru
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26 октября в Твери стартует китайская неделя хоккея. Тверской "Динамо" примет на своей площадке три команды из Китайской Народной Республики.

Первым соперником бело-голубых станет клуб "ОРДЖИ" из Пекина. Его называют самым "китайским" в лиге. В составе команды 12 игроков, рожденных в Поднебесной, в том числе два вратаря. Остальная половина коллектива – игроки из России, Канады и США.

Игра на льду тверского СК "Юбилейный" состоится в субботу, 26 октября, в 17:00.

В понедельник, 28 октября, "Динамо" встретится с другой пекинской командой "КРС-БСУ" – фарм-клуба "Куньлуня" из КХЛ. Это своеобразная сборная мира, в которой каждый игрок стремится показать себя. Поэтому игра обещает быть интересной.

Клуб "Ценг Тоу" представляет 4,5-миллионный китайский город Цзилинь. Один из лидеров "Ценг Тоу" - нападающий Александр Швецов - на протяжении нескольких сезонов играл за ТХК.

Матч с "Ценг Тоу" пройдет в Твери 30 октября. Билеты на игры начнут продавать в кассах СК "Юбилейный" уже завтра, 25 октября. В день матча купить билет можно только на игру этого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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