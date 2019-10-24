На кубке городского округа города Щелково тверские каратисты заняли третье командное место

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-24T18:57:28+03:00

Тверские каратисты достойно выступили на соревнованиях за кубок Щелково Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

В соревнованиях приняли участие более 600 детей и подростков

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Открытый турнир по карате на кубок городского округа города Щелково проходил 19 октября в универсальном спортивном комплексе "Подмосковье".

В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 33 спортивных организаций восьми регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская области). Воспитанникам Тверского региона удалось принести в копилку девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей, что позволило команде расположится на третьем общекомандном месте.

Спортсмены соревновались в дисциплинах ката и кумите в различных весовых категориях Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области

Первое место:

Якунин Максим - 8 лет (ката)

Бакиров Эльшан - 9 лет(ката); 9 лет - 30 кг

Лебедев Андрей - 12-13 лет (ката)

Корешкова Лилия - 14-15 лет (ката)

Казаков Даниил, Мальнев Сергей, Кальницкий Илья - 14-16 лет (ката-группа)

Клюева Мария - 14-15 лет + 54 кг

Барабошина Кристина - 12-13 лет + 47 кг

Коршунов Константин - 14-15 лет - 70 кг

Второе место:

Михайлова Святослава - 8-9 лет - 30 кг

Горячева Екатерина - 14-15 лет (ката)

Становов Иван - 12-13 лет + 55 кг

Власенко Максим - 12-13 лет - 55 кг

Петров Максим - 16-17 лет - 55 кг

Третье место:

Гинет Давид - 9 лет +30 кг

Клюева Василиса - 10-11лет - 32 кг

Прозоров Мирослав - 10-11лет - 40 кг

Матвеев Артем - 12-13 лет - 50 кг

Сибикин Иван - 14-15 лет - 57 кг

Ткачев Егор - 14-15 лет - 63 кг.

Победители и призеры турнира награждены почетными грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU