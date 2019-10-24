На кубке городского округа города Щелково тверские каратисты заняли третье командное место
Открытый турнир по карате на кубок городского округа города Щелково проходил 19 октября в универсальном спортивном комплексе "Подмосковье".
В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 33 спортивных организаций восьми регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская области). Воспитанникам Тверского региона удалось принести в копилку девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей, что позволило команде расположится на третьем общекомандном месте.
Спортсмены соревновались в дисциплинах ката и кумите в различных весовых категориях Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области
Первое место:
Якунин Максим - 8 лет (ката)
Бакиров Эльшан - 9 лет(ката); 9 лет - 30 кг
Лебедев Андрей - 12-13 лет (ката)
Корешкова Лилия - 14-15 лет (ката)
Казаков Даниил, Мальнев Сергей, Кальницкий Илья - 14-16 лет (ката-группа)
Клюева Мария - 14-15 лет + 54 кг
Барабошина Кристина - 12-13 лет + 47 кг
Коршунов Константин - 14-15 лет - 70 кг
Второе место:
Михайлова Святослава - 8-9 лет - 30 кг
Горячева Екатерина - 14-15 лет (ката)
Становов Иван - 12-13 лет + 55 кг
Власенко Максим - 12-13 лет - 55 кг
Петров Максим - 16-17 лет - 55 кг
Третье место:
Гинет Давид - 9 лет +30 кг
Клюева Василиса - 10-11лет - 32 кг
Прозоров Мирослав - 10-11лет - 40 кг
Матвеев Артем - 12-13 лет - 50 кг
Сибикин Иван - 14-15 лет - 57 кг
Ткачев Егор - 14-15 лет - 63 кг.
Победители и призеры турнира награждены почетными грамотами и медалями.
ИСТОЧНИК KP.RU