Учителя и руководители школ Тверской области сдают ЕГЭ

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-24T18:34:20+03:00

И снова ЕГЭ. На этот раз - для педагогов. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Рособрнадзор начал исследование компетенций учителей и руководителей школ. Оно проводится с 23 по 29 октября 2019 года. Свои знания предмета должны подтвердить учителя физики, химии, биологии, географии, ОБЖ, физической культуры, предметной области «Искусство», технологи и, иностранного языка.Тверская область принимает участие в таком масштабном проекте впервые.

В рамках исследования изучается уровень предметной подготовки преподавателей, методические компетенции и умение оценивать ответы и решения учеников в соответствии со стандартизированными критериями.

«Оценка компетенций учителей должна стать одной из составляющих национальной системы учительского роста, сформировать которую поручил президент России Владимир Путин. Главная цель исследования - содействие повышению качества подготовки педагогов российских школ», - цитирует высказывание главы Рособрнадзора Сергея Кравцова Министерство образования Тверской области.

Сегодня, 24 октября, работы писали физики и географы Твери, Калининского, Конаковского, Старицкого районов, - сообщает региональное минобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU