2019-10-24T18:06:28+03:00
Общество

На одну ночь в Твери перекроют Староволжский мост

На объекте будут проводиться плановые ремонтные работы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери Старый Волжский мост перекроют для ремонтаВ Твери Старый Волжский мост перекроют для ремонтаФото: Виктория ЖУКОВА
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В ночь с 26 на 27 октября Староволжский мост закроют для движения транспорта. Проехать по мосту на участке от улицы Советской до площади Мира нельзя будет с 23:00 вечера до 5:00 утра.

Ограничения связаны с плановыми работами по ремонту деформационного шва. Их будет выполнять МУП "ЖЭК" в целях обеспечения безопасности движения по мосту и в рамках его текущего содержания.

Автовладельцам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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