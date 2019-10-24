На одну ночь в Твери перекроют Староволжский мост
На объекте будут проводиться плановые ремонтные работы
В Твери Старый Волжский мост перекроют для ремонтаФото: Виктория ЖУКОВА
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В ночь с 26 на 27 октября Староволжский мост закроют для движения транспорта. Проехать по мосту на участке от улицы Советской до площади Мира нельзя будет с 23:00 вечера до 5:00 утра.
Ограничения связаны с плановыми работами по ремонту деформационного шва. Их будет выполнять МУП "ЖЭК" в целях обеспечения безопасности движения по мосту и в рамках его текущего содержания.
Автовладельцам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU