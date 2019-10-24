Под Тверью на несколько часов перекроют участок трассы М-10

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-24T16:50:35+03:00

Это произойдет в ночь на 25 октября

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Ночью, 25 октября, на 165-м км трассы М-10 "Россия", на территории Бурашевского сельского поселения Калининского района будет ограничено движение транспорта.

По информации ФКУ Упрдор "Россия", дорогу перекроют в обоих направлениях в промежуток с 1:00 ночи до 6:00 часов утра. Движение ограничат не более чем на 15 минут в связи с проведением ремонтных работ на переходе ВЛ-10 кВ.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU