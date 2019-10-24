Жертв советских политических репрессий вспомнят в Твери

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-24T16:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодная всероссийская акция "Молитва памяти" проходит 30 октября в рамках Дня памяти жертв советских репрессий в разных городах страны.

Суть акции заключается в молитвенном чтении имён жертв советских репрессий. Это не общественно-политическая акция, это день, когда вспоминают всех - правых и виноватых, жертв и их палачей - и за всех молятся.

В Твери акция будет организована на пяти площадках:

11:00-12:00 - у храма Арсения Тверского в Первомайском районе,

12:00-19:00 - у Вознесенского собора на ул. Советской, 26

13:00-14:00 - у Воскресенского храма Трех исповедников на наб. Афанасия Никитина, 38

14:00-18:00 - на Тверской площади у фонтана

14:00-19:00 - у храма Александра Невского на привокзальной площади.

Присоединиться к акции может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU