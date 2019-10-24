В Тверской области мужчина ударил ногой полицейского

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-24T16:26:45+03:00

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Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент произошел 22 октября в одном из общежитий поселка Новозавидовский. В коридоре, мужчина, будучи недовольным деятельностью оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Конаковскому району, исполнявшего свои служебные обязанности, ударил представителя власти ногой в живот, причинив ему тем самым физическую боль.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU