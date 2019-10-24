2019-10-24T14:48:19+03:00
Происшествия

Житель Твери украл и продал чужой велосипед

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Из подъезда у жителя Твери украли велосипедИз подъезда у жителя Твери украли велосипедФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением о краже транспортного средства в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 29-летний местный житель. Мужчина пояснил, что ночью из подъезда его дома неизвестный похитил велосипед, повредив на нем защитный трос.

Полицейские составили описание пропавшего имущества, обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и вышли на след подозреваемого.

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний житель Твери. Фигурант задержан. Мужчина сообщил, что велосипед продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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