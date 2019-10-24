Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк
Пациент доставлен на лечение в ОКБ
Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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24 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента из Бежецкой ЦРБ в областную клиническую больницу города Твери.
В 10:54 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой медиков на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.
В 11:55 больной был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU