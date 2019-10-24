Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-24T14:42:45+03:00

Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пациент доставлен на лечение в ОКБ

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24 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента из Бежецкой ЦРБ в областную клиническую больницу города Твери.

В 10:54 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой медиков на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 11:55 больной был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU