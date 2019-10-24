По настоянию прокуратуры у школы в Тверской области установили светодиодный светофор
Проверку обеспечения безопасности дорожного движения около здания МОУ "Лесная СОШ" провела прокуратура Лесного района.
Надзорным органом установлено, что на участке автомобильной дороги около общеобразовательной школы и спортивных площадок, расположенных на противоположной стороне проезжей части, имеется небезопасный пешеходный переход.
- Ранее на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Лесного района представителями ОГИБДД неоднократно поднимался вопрос о необходимости установки у пешеходного перехода светодиодного светофора типа Т-7 и устройства искусственной дорожной неровности перед пешеходным переходом, однако меры приняты не были, - сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура через суд потребовала администрацию устранить нарушения. По решению суда пешеходный переход обустроен в соответствии с требованиями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU