По настоянию прокуратуры у школы в Тверской области установили светодиодный светофор

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-24T14:30:23+03:00

Переход у школы стал безопасным Фото: пресс-служба прокуратуры по Тверской области

Теперь пешеходный переход отвечает всем требованиям безопасности

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Проверку обеспечения безопасности дорожного движения около здания МОУ "Лесная СОШ" провела прокуратура Лесного района.

Надзорным органом установлено, что на участке автомобильной дороги около общеобразовательной школы и спортивных площадок, расположенных на противоположной стороне проезжей части, имеется небезопасный пешеходный переход.

- Ранее на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Лесного района представителями ОГИБДД неоднократно поднимался вопрос о необходимости установки у пешеходного перехода светодиодного светофора типа Т-7 и устройства искусственной дорожной неровности перед пешеходным переходом, однако меры приняты не были, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура через суд потребовала администрацию устранить нарушения. По решению суда пешеходный переход обустроен в соответствии с требованиями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU