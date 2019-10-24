В центре Твери обокрали сотрудников столовой

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-24T14:14:00+03:00

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С сообщением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратились сразу несколько работниц городского общепита.

По приезду на место преступления полицейские установили, что днем, неизвестный проник в подсобное помещение столовой и похитил из незапертых шкафчиков для одежды деньги сотрудников. Общая сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

На розыск преступника и похищенного имущества были ориентированы патрульные экипажи и наряды полиции. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU