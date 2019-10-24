В Твери простились с тренером по самбо Юлдашем Базаровым

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-24T15:04:47+03:00

Ушёл из жизни один из основателей Тверской федерации Дзюдо Юлдаш Базаров Фото: Евгений КУЦ

Спортсмен умер на 54-м году жизни

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В среду, 23 октября, в результате продолжительной болезни, в возрасте 53 лет ушёл из жизни один из основателей Тверской федерации Дзюдо, мастер спорта международного класса, серебряный призёр Советского союза по Самбо Юлдаш Базаров.

В Твери известный тренер воспитал большое количество чемпионов. Под его руководством начинали свой путь в большой спорт чемпионка России и призер чемпионата Европы по дзюдо Юлия Рыжова и призер чемпионатов мира и Европы, участница летних Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в составе сборной Азербайджана Кифаят Гасымова.

В последние годы Юлдаш Чарыевич работал в отделении дзюдо областной СШОР по видам единоборств, вел секции в школах Твери и Калининского района.

Прощание с ним состоялось сегодня, 24 октября, в поселке Никифоровское.

Борец и тренер Юлдаш Базаров умер на 54-м году жизни Фото: областной спорткомитет

ИСТОЧНИК KP.RU