В Твери простились с тренером по самбо Юлдашем Базаровым
В среду, 23 октября, в результате продолжительной болезни, в возрасте 53 лет ушёл из жизни один из основателей Тверской федерации Дзюдо, мастер спорта международного класса, серебряный призёр Советского союза по Самбо Юлдаш Базаров.
В Твери известный тренер воспитал большое количество чемпионов. Под его руководством начинали свой путь в большой спорт чемпионка России и призер чемпионата Европы по дзюдо Юлия Рыжова и призер чемпионатов мира и Европы, участница летних Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в составе сборной Азербайджана Кифаят Гасымова.
В последние годы Юлдаш Чарыевич работал в отделении дзюдо областной СШОР по видам единоборств, вел секции в школах Твери и Калининского района.
Прощание с ним состоялось сегодня, 24 октября, в поселке Никифоровское.
Борец и тренер Юлдаш Базаров умер на 54-м году жизни Фото: областной спорткомитет
ИСТОЧНИК KP.RU