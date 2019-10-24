2019-10-24T13:10:30+03:00
Общество

В Тверской области водитель "Газели" пытался откупиться от инспектора полиции

Мужчина отделался штрафом
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водитель пытался откупиться от инспектораВ Тверской области водитель пытался откупиться от инспектораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратурой Лихославльского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в покушении на дачу мелкой взятки, не превышающей 10 000 рублей.

В суде установлено, что водитель перевозил на "Газели" лом черного металла без соответствующих документов на груз. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и должны были составить протокол об административном правонарушении. Желая избежать ответственности, водитель попытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции в сумме 1 000 рублей, но не смог довести до конца свои преступные действия.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Денежная купюра конфискована и обращена в собственность государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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