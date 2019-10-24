Стая бродячих собак набросилась на мужчину в Заволжском районе Твери
Очередное нападение бродячих собак на людей произошло в Заволжском районе Твери. Стая из шести дворняг набросилась на прохожего, но мужчина смог дать отпор агрессивно настроенным животным. После чего собаки попытались напасть на других прохожих. О случившемся писали тверские СМИ.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном СКР. - Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU