«Плиточка, не болей»: Прорехи в плитке у Горсада в Твери залили цементом
В Твери около Горсада отремонтировали плиточное покрытие. В прорехи, образовавшиеся на месте отсутствующих плиток, залит цемент.
Фото этого ремонта разместили в группе «Тверь Вконтакте».
Конечно, стало безопаснее — споткнуться или подвернуть ногу на данном участке теперь риска нет. Но к эстетической стороне такого ремонта подписчики паблика отнеслись критически: «Что это? Кто принял такую работу?», «Лучше бы асфальт хороший клали».
Многие на новость отреагировали с иронией или юмором: «Плиточка, не болей!», «Пчёлы цементом стали заполнять соты?», «Это ж сюрреализм!».
Как давно и кто выполнил этот ремонт — городские службы, дворники, или сами горожане — пока не известно.
"Плиточный ремонт" у Горсада. Фото: Тверь ВКонтакте, vk.com/vktver
ИСТОЧНИК KP.RU