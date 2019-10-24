«Плиточка, не болей»: Прорехи в плитке у Горсада в Твери залили цементом

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-24T12:15:48+03:00

Горожане обсуждают в сети, что это - ремонт или сюрреализм

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В Твери около Горсада отремонтировали плиточное покрытие. В прорехи, образовавшиеся на месте отсутствующих плиток, залит цемент.

Фото этого ремонта разместили в группе «Тверь Вконтакте».

Конечно, стало безопаснее — споткнуться или подвернуть ногу на данном участке теперь риска нет. Но к эстетической стороне такого ремонта подписчики паблика отнеслись критически: «Что это? Кто принял такую работу?», «Лучше бы асфальт хороший клали».

Многие на новость отреагировали с иронией или юмором: «Плиточка, не болей!», «Пчёлы цементом стали заполнять соты?», «Это ж сюрреализм!».

Как давно и кто выполнил этот ремонт — городские службы, дворники, или сами горожане — пока не известно.

"Плиточный ремонт" у Горсада. Фото: Тверь ВКонтакте, vk.com/vktver

ИСТОЧНИК KP.RU