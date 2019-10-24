Игровой комплекс в виде самолёта МИГ установили для детей в парке Победы Твери

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-24T10:51:49+03:00

Комплекс рассчитан на ребят от трёх до восьми лет

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В тверском парке Победы появился новый детский игровой комплекс, по которому могут лазать дети. Он выполнен в виде самолёта, похожего на МИГ-25, сообщает администрация Твери на своей страничке в соцсети.

Площадку установили недалеко от входа в парк. Она рассчитана на детей от 3 до 8 лет. Администрация также сообщает, что рядом будет установлен ещё один комплекс - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё одна новая детская площадка появилась в прошлом месяце в Городском саду. Там также обещают установить качели для детей с ограниченными возможностями здоровья и смонтировать дополнительное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU