2019-10-24T10:51:49+03:00
Общество

Игровой комплекс в виде самолёта МИГ установили для детей в парке Победы Твери

Комплекс рассчитан на ребят от трёх до восьми лет
Виктория ТУШКОВА
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Новый игровой комплекс в парке Победы Твери. Фото: vk.com/tverrussia69Новый игровой комплекс в парке Победы Твери. Фото: vk.com/tverrussia69
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В тверском парке Победы появился новый детский игровой комплекс, по которому могут лазать дети. Он выполнен в виде самолёта, похожего на МИГ-25, сообщает администрация Твери на своей страничке в соцсети.

Площадку установили недалеко от входа в парк. Она рассчитана на детей от 3 до 8 лет. Администрация также сообщает, что рядом будет установлен ещё один комплекс - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё одна новая детская площадка появилась в прошлом месяце в Городском саду. Там также обещают установить качели для детей с ограниченными возможностями здоровья и смонтировать дополнительное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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