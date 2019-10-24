В поселке Литвинки под Тверью многоквартирный дом затопило кипятком
О коммунальном ЧП рассказали в соцсети жители многоквартирного дома №4 в Литвинках. Вечером, 23 октября, пользователи выложили видео, на котором видно, как потоки горячей воды заливают подвальное помещение жилого дома.
Как оказалось, такая ситуация жителям не в новинку. Кипяток заливал подвал уже несколько раз.
Как пояснил ТИА главный инженер ГУК Заволжского района, которая обслуживает дом, они знают об этой ситуации и аварии, заявления от жителей уже поступили.
Утром, 24 октября, о случившемся сообщили в МЧС. В пресс-службе ведомства рассказали, что информация передана в диспетчерскую службу города, на месте ЧП работают аварийные бригады, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация.
На время проведения работ в домах отключено отопление и горячая вода.
Дом в Твери залило кипятком.
ИСТОЧНИК KP.RU