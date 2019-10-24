2019-10-24T10:20:28+03:00
Происшествия

В поселке Литвинки под Тверью многоквартирный дом затопило кипятком

На месте работают аварийные службы
Ольга ТРОФИМОВА
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Пар от кипятка поднимается на верхние этажи Фото: vk.com/news69/Илья Морозов (скрин видео)Пар от кипятка поднимается на верхние этажи Фото: vk.com/news69/Илья Морозов (скрин видео)
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О коммунальном ЧП рассказали в соцсети жители многоквартирного дома №4 в Литвинках. Вечером, 23 октября, пользователи выложили видео, на котором видно, как потоки горячей воды заливают подвальное помещение жилого дома.

Как оказалось, такая ситуация жителям не в новинку. Кипяток заливал подвал уже несколько раз.

Как пояснил ТИА главный инженер ГУК Заволжского района, которая обслуживает дом, они знают об этой ситуации и аварии, заявления от жителей уже поступили.

Утром, 24 октября, о случившемся сообщили в МЧС. В пресс-службе ведомства рассказали, что информация передана в диспетчерскую службу города, на месте ЧП работают аварийные бригады, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация.

На время проведения работ в домах отключено отопление и горячая вода.

Дом в Твери залило кипятком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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