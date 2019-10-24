Пьяная автоледи устроила ДТП с пострадавшими в Тверской области
Девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение
Пьяная девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 23 октября, в районе дома №3 по ул. Разина г. Ржева.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 20-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ 21140, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, не справилась с управлением и наехала на бетонное ограждение.
В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗ 21140: 16-летняя девочка-подросток, и 20-летняя девушка. С травмами подростка госпитализировали в медицинское учреждение, 20-летней девушке оказали помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU