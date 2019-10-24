В Тверской области обезвредили 36 боевых снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-24T09:49:14+03:00

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23 октября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в д. Шампиловка Оленинского района было обезврежено тридцать шесть 105 мм артиллерийских снарядов.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны были ликвидированы на полигоне.

МЧС напоминает жителям Тверской области, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112", не подходить к опасному предмету и не пытаться его обезвредить.

ИСТОЧНИК KP.RU