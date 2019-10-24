На трассе в Тверской области столкнулись две фуры
Авария произошла в ночь на 23 октября, на 133-м км трассы М-10 "Россия", в Конаковском районе Тверской области.
31-летний водитель, управляя автомашиной "Скания" с полуприцепом, ехал в сторону Санкт-Петербурга и столкнулся большегрузом "Ивеко" с полуприцепом "Рендерс" под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении по крайней правой полосе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла, потому что водитель "Скании" уснул за рулем. Он же пострадал в результате ДТП и с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU