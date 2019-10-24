2019-10-24T09:03:50+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области столкнулись две фуры

Причиной ДТП стал сон одного из водителей за рулем
Ольга ТРОФИМОВА
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Один из водителей уснул за рулем Фото: УГИБДД России по Тверской областиОдин из водителей уснул за рулем Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла в ночь на 23 октября, на 133-м км трассы М-10 "Россия", в Конаковском районе Тверской области.

31-летний водитель, управляя автомашиной "Скания" с полуприцепом, ехал в сторону Санкт-Петербурга и столкнулся большегрузом "Ивеко" с полуприцепом "Рендерс" под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении по крайней правой полосе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла, потому что водитель "Скании" уснул за рулем. Он же пострадал в результате ДТП и с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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