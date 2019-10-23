В Тверской области в пятый раз напишут "Географический диктант"
Участникам предстоит ответить на 40 вопросов
Написать диктант можно очно или онлайнФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 27 октября, Верхневолжье в пятый раз присоединится к международной акции "Географический диктант".
Ее организует Русское Географическое общество. Диктант состоит из нескольких вариантов, в каждом - по 40 вопросов, разделенных по степени сложности.
В Твери диктант традиционно будут писать на площадке истфака Тверского государственного факультета, на Трехсвятской 16/31. Проверить свои знания географии можно онлайн на сайте организатора. Принять участие в акции может каждый, независимо от уровня образования, возраста.
Начало диктанта в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU