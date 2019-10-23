2019-10-23T19:31:36+03:00
Общество

В Тверской области в пятый раз напишут "Географический диктант"

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов
Ольга ТРОФИМОВА
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Написать диктант можно очно или онлайнНаписать диктант можно очно или онлайнФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 27 октября, Верхневолжье в пятый раз присоединится к международной акции "Географический диктант".

Ее организует Русское Географическое общество. Диктант состоит из нескольких вариантов, в каждом - по 40 вопросов, разделенных по степени сложности.

В Твери диктант традиционно будут писать на площадке истфака Тверского государственного факультета, на Трехсвятской 16/31. Проверить свои знания географии можно онлайн на сайте организатора. Принять участие в акции может каждый, независимо от уровня образования, возраста.

Начало диктанта в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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