О качестве овощей и сроках годности по телефону расскажут жителям Тверской области специалисты

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-23T18:30:26+03:00

Не всяк овощ организму полезен, особенно если хранили его неправильно! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Очередное тематическое консультирование по телефону организовал региональный Роспотребнадзор.

С 23 октября по 6 ноября специалисты будут отвечать на вопросы жителей Тверской области по теме "Качество плодоовощной продукции и сроки годности".

Работники ведомства также расскажут о правильных условиях хранения овощей и фруктов, и любых других нормативных требованиях к торговле такой продукцией.

Телефоны горячей линии: 8 (4822) 42-28-80 и 32-00-02.

Они доступны в рабочее время: с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). В выходные дни телефонн не работает.

Напоминаем, что также для любых вопросов о защите прав потребителей доступен круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, звонок на него бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU