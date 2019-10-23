О качестве овощей и сроках годности по телефону расскажут жителям Тверской области специалисты
Очередное тематическое консультирование по телефону организовал региональный Роспотребнадзор.
С 23 октября по 6 ноября специалисты будут отвечать на вопросы жителей Тверской области по теме "Качество плодоовощной продукции и сроки годности".
Работники ведомства также расскажут о правильных условиях хранения овощей и фруктов, и любых других нормативных требованиях к торговле такой продукцией.
Телефоны горячей линии: 8 (4822) 42-28-80 и 32-00-02.
Они доступны в рабочее время: с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). В выходные дни телефонн не работает.
Напоминаем, что также для любых вопросов о защите прав потребителей доступен круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, звонок на него бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU