Тринадцать мобильников "замуровали" в банки с тушенкой, чтобы передать осужденным в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-23T17:54:22+03:00

Мобильники пытались пронести в банках с тушенкой Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 1 строгого режима в Твери пресечена очередная попытка доставки запрещенных предметов осужденным.

На этот раз пронести на режимную территорию пытались сотовые телефоны и аксессуары к ним. Аппараты были спрятаны в банках с тушенкой, которые предназначались осужденному, отбывающему наказание за убийство.

- При отработке оперативной информации в четырех жестяных банках тушенки заводского изготовления было обнаружено тринадцать сотовых телефонов и шесть сим-карт, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина, доставившего передачу, составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Напомним, на днях в ИК-9 родственники пытались передать осужденным сим-карты, спрятанные в дезодоранте и пачке с вафлями.

ИСТОЧНИК KP.RU