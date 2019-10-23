Тринадцать мобильников "замуровали" в банки с тушенкой, чтобы передать осужденным в Тверской области
Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 1 строгого режима в Твери пресечена очередная попытка доставки запрещенных предметов осужденным.
На этот раз пронести на режимную территорию пытались сотовые телефоны и аксессуары к ним. Аппараты были спрятаны в банках с тушенкой, которые предназначались осужденному, отбывающему наказание за убийство.
- При отработке оперативной информации в четырех жестяных банках тушенки заводского изготовления было обнаружено тринадцать сотовых телефонов и шесть сим-карт, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.
По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина, доставившего передачу, составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.
Напомним, на днях в ИК-9 родственники пытались передать осужденным сим-карты, спрятанные в дезодоранте и пачке с вафлями.
ИСТОЧНИК KP.RU