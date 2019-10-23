За угон двух автомобилей задержан житель Тверской области

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-23T16:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, совершившего угон двух автомобилей.

Сообщение об угоне автомобилей "ВАЗ-21213 Нива" и "ВАЗ-2115" поступило вечером, 22 октября, наряду вневедомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования в п. Старица.

Местонахождение лица, похитившего машины, установили сотрудники вневедомственной охраны и полиции, и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Старицкого района.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU