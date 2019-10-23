«Тверь Водоканал» подвел сети к новому детскому саду на Октябрьском проспекте

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-23T13:54:11+03:00

ООО «Тверь Водоканал» досрочно выполнил работы по доведению сетей водоснабжения и водоотведения до нового социального объекта – детского сада на Октябрьском проспекте.

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Дошкольное учреждение, рассчитанное на 100 мест, построено в рамках национального проекта "Образование" при софинансировании из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В ходе работ «Тверь Водоканал» построил участки водопроводных и канализационных трубопроводов диметром от 160 до 225 мм, смонтировал три железобетонных колодца для их обслуживания. На водопроводных сетях установлено в общей сложности 10 единиц сетевого оборудования, в том числе 3 задвижки, которые позволят при необходимости быстро перекрыть воду для выполнения профилактических или аварийных работ.

«По договору мы должны были выполнить эти работы только в следующем году. Но, понимая важность этого социального объекта для района интенсивной жилой застройки, пошли навстречу планам города ввести его в эксплуатацию как можно раньше и изыскали ресурсы, чтобы довести сети до садика уже сейчас», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Сегодня на месте прокладки сетей ведутся работы по благоустройству и укладке асфальта. Работы на этом объекте выполняются в рамах инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» на 2019-2025 г.г.

ИСТОЧНИК KP.RU