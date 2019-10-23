2019-10-23T13:54:11+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» подвел сети к новому детскому саду на Октябрьском проспекте

ООО «Тверь Водоканал» досрочно выполнил работы по доведению сетей водоснабжения и водоотведения до нового социального объекта – детского сада на Октябрьском проспекте.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Новый детский сад на Октябрьском проспекте в ТвериНовый детский сад на Октябрьском проспекте в Твери
Изменить размер текста:

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 100 мест, построено в рамках национального проекта "Образование" при софинансировании из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В ходе работ «Тверь Водоканал» построил участки водопроводных и канализационных трубопроводов диметром от 160 до 225 мм, смонтировал три железобетонных колодца для их обслуживания. На водопроводных сетях установлено в общей сложности 10 единиц сетевого оборудования, в том числе 3 задвижки, которые позволят при необходимости быстро перекрыть воду для выполнения профилактических или аварийных работ.

«По договору мы должны были выполнить эти работы только в следующем году. Но, понимая важность этого социального объекта для района интенсивной жилой застройки, пошли навстречу планам города ввести его в эксплуатацию как можно раньше и изыскали ресурсы, чтобы довести сети до садика уже сейчас», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Сегодня на месте прокладки сетей ведутся работы по благоустройству и укладке асфальта. Работы на этом объекте выполняются в рамах инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» на 2019-2025 г.г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверской театр драмы готовится к премьере по пьесе Островского "Доходное место"
Мобильные бригады тверских врачей в ноябре примут пациентов восьми районов Тверской области
На улицах Твери ищут дезориентированного дедушку
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тверской области
За угон двух автомобилей задержан житель Тверской области
В Тверской области на пожаре погиб мужчина
Смерть Никиты Мельникова и Александра Четверкина из Твери не была криминальной
Мужчину из Твери обвиняют в истязании 12-летнего мальчика
Жительница Тверской области попалась на сбыте наркотиков
За продажу "левых" сигарет житель Тверской области получил условный срок
Память поэта Андрея Дементьева увековечили в Уфе
В Твери обокрали пьяного мужчину, который спал на улице
Следователи выясняют, почему жители дома в Калязине Тверской области остались без отопления
На улицах Тверской области за выходные поймали больше 50 пьяных водителей
В Тверской области пожарные спасли женщину из горящего дома
Житель Тверской области на восемь лет отправится в колонию за убийство сожительницы
В Тверской области водитель ездил на грузовике по подложному удостоверению
Африканцы извинились за танец у обелиска Победы в Твери
Под Тверью пьяный автомобилист сбил пешехода