2019-10-23T10:41:44+03:00
Происшествия

Житель Тверской области на восемь лет отправится в колонию за убийство сожительницы

Мужчина сильно избил свою спутницу, когда они пришли в гости
Ольга ТРОФИМОВА
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За убийство сожительницы житель Тверской области отправится в колониюЗа убийство сожительницы житель Тверской области отправится в колониюФото: Мария ЛЕНЦ
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В суде рассмотрели уголовное дело жителя Ржева. Мужчину осудили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено в мае 2019 года. Подсудимый вместе с сожительницей приехали в Селижаровский район к своей знакомой, где вместе стали распивать спиртные напитки.

На почве внезапно возникшей неприязни, мужчина начал избивать свою спутницу. После этого он с помощью знакомого перенес женщину в заброшенный дом, где она в тот же день скончалась от закрытой тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей.

- Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с ограничением свободы на срок шесть месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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