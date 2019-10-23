Житель Тверской области на восемь лет отправится в колонию за убийство сожительницы
В суде рассмотрели уголовное дело жителя Ржева. Мужчину осудили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Преступление было совершено в мае 2019 года. Подсудимый вместе с сожительницей приехали в Селижаровский район к своей знакомой, где вместе стали распивать спиртные напитки.
На почве внезапно возникшей неприязни, мужчина начал избивать свою спутницу. После этого он с помощью знакомого перенес женщину в заброшенный дом, где она в тот же день скончалась от закрытой тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей.
- Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с ограничением свободы на срок шесть месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в областной прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU