2019-10-22T21:15:42+03:00
Общество

В Тверской области неотложная помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли

Мужчину с инфарктом доставили в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во вторник, 22 октября, вертолет санитарной авиации МЧС России вылетал в Удомельский городской округ для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента-мужчины в областную клиническую больницу города Твери.

В 12:30 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского городского округа.

В 15:02 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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