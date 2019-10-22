В Тверской области неотложная помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли

СЕГОДНЯ 21:12 2019-10-22T21:15:42+03:00

Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Мужчину с инфарктом доставили в ОКБ

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 22 октября, вертолет санитарной авиации МЧС России вылетал в Удомельский городской округ для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента-мужчины в областную клиническую больницу города Твери.

В 12:30 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского городского округа.

В 15:02 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU