В Тверской области неотложная помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли
Мужчину с инфарктом доставили в ОКБ
Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во вторник, 22 октября, вертолет санитарной авиации МЧС России вылетал в Удомельский городской округ для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента-мужчины в областную клиническую больницу города Твери.
В 12:30 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского городского округа.
В 15:02 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU