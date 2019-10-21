2019-10-21T17:32:17+03:00
Происшествия

На улице у жительницы Тверской области грабитель вырвал сумку

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области подозревается в совершении грабежаЖитель Тверской области подозревается в совершении грабежаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Инцидент произошел в Селижарово. В дежурную часть Селижаровского отделения полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина подошел к ней, ударил, вырвал сумку и убежал.

По составленной ориентировке подозреваемого задержали через несколько часов. Им оказался ранее судимый неработающий 20-летний житель Селижаровского района. Фигурант сознался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. На время следствия он водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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