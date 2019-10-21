Литературный конкурс «Живая классика» приглашает тверских школьников присоединиться к чтецким батлам
Самый масштабный литературный проект страны «Живая классика» дает дополнительную возможность победить. С этой целью запускается новый проект «Живая классика 365».
В «ЖК 365» дети тоже будут соревноваться в выразительном чтении вслух, но в отличие от основного конкурса, где ценится оригинальный выбор текста, здесь все участники будут читать одно и то же произведение.
«Живая классика» сделала подборку из 365 самых популярных среди подростков текстов. Каждый из этих текстов можно использовать для чтецкого батла. Всю информацию о творческих поединках и расписание можно найти на официальном сайте и соцсетях конкурса.
ВАЖНО! Участникам нового проекта необходимо записать видео своего выступления и загрузить ролик на сайт. Участвуя в «Живой классике 365» в течение года, ребенок получает баллы, которые потом будут конвертироваться в призы: это может быть путёвка в лагерь, свитшот, рюкзак или интересная книга.
- Проект «Живая классика 365» даёт талантливым ребятам ещё один шанс: они могут стать лучшими чтецами определённого произведения в стране, в городе или в своей школе», – говорит президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.
Принять участие в проекте приглашают и тверских школьников. Победителей будет определять онлайн голосование.
В ближайшее время пройдут батлы по следующим произведениям:
«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, до 5 ноября
«Портрет Дориана Грея», Оскар Уальд, до 6 ноября
«Фотография», Анатолий Приставкин, до 7 ноября
ИСТОЧНИК KP.RU