Литературный конкурс «Живая классика» приглашает тверских школьников присоединиться к чтецким батлам

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-21T15:44:08+03:00

Новый проект «Живая классика 365» - это еще одна возможность победить и получить подарки. Фото: из архива конкурса "Живая классика"

Баллы, которые получит ребенок, будут конвертироваться в призы

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Самый масштабный литературный проект страны «Живая классика» дает дополнительную возможность победить. С этой целью запускается новый проект «Живая классика 365».

В «ЖК 365» дети тоже будут соревноваться в выразительном чтении вслух, но в отличие от основного конкурса, где ценится оригинальный выбор текста, здесь все участники будут читать одно и то же произведение.

«Живая классика» сделала подборку из 365 самых популярных среди подростков текстов. Каждый из этих текстов можно использовать для чтецкого батла. Всю информацию о творческих поединках и расписание можно найти на официальном сайте и соцсетях конкурса.

ВАЖНО! Участникам нового проекта необходимо записать видео своего выступления и загрузить ролик на сайт. Участвуя в «Живой классике 365» в течение года, ребенок получает баллы, которые потом будут конвертироваться в призы: это может быть путёвка в лагерь, свитшот, рюкзак или интересная книга.

- Проект «Живая классика 365» даёт талантливым ребятам ещё один шанс: они могут стать лучшими чтецами определённого произведения в стране, в городе или в своей школе», – говорит президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Принять участие в проекте приглашают и тверских школьников. Победителей будет определять онлайн голосование.

В ближайшее время пройдут батлы по следующим произведениям:

«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, до 5 ноября

«Портрет Дориана Грея», Оскар Уальд, до 6 ноября

«Фотография», Анатолий Приставкин, до 7 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU