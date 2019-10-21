Прокуратура потребовала оградить скотомогильники в Максахинском районе Тверской области
Проверку соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательства при содержании сибиреязвенных захоронений провела прокуратура Максатихинского района.
Установлено, что на территории района по периметрам скотомогильников, один их которых расположен в двух километрах от деревни Старое Паулино Зареченского сельского поселения, а второй - в трех километрах от деревни Лощемля Малышевского сельского поселения, частично отсутствуют ограждения, что делает доступными данные захоронения для неограниченного круга лиц, в том числе детей.
- Прокурором района в суд направлено исковое заявление к правительству Тверской области и Министерству сельского хозяйства Тверской области о возложении обязанности привести сибиреязвенные скотомогильники в соответствие ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим правилам, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Решение суда исполнено, ограждения вокруг скотомогильников установлены.
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