Прокуратура потребовала оградить скотомогильники в Максахинском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-21T14:57:02+03:00

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Проверку соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательства при содержании сибиреязвенных захоронений провела прокуратура Максатихинского района.

Установлено, что на территории района по периметрам скотомогильников, один их которых расположен в двух километрах от деревни Старое Паулино Зареченского сельского поселения, а второй - в трех километрах от деревни Лощемля Малышевского сельского поселения, частично отсутствуют ограждения, что делает доступными данные захоронения для неограниченного круга лиц, в том числе детей.

- Прокурором района в суд направлено исковое заявление к правительству Тверской области и Министерству сельского хозяйства Тверской области о возложении обязанности привести сибиреязвенные скотомогильники в соответствие ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим правилам, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда исполнено, ограждения вокруг скотомогильников установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU