2019-10-21T15:06:25+03:00
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Запасники Тверской областной картинной галереи вновь откроют свои двери для посетителей

Необходимо заранее записаться
Ирина ТАРАСОВА
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Экскурсии в запасники проходят раз в месяц. Фото: ТОКГЭкскурсии в запасники проходят раз в месяц. Фото: ТОКГ
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31 октября запасники Тверской областной картинной галереи вновь откроют свои двери. Попасть туда удается нечастно: такие встречи проходят лишь раз в месяц (последний четверг месяца - Ред.).

- Желающие смогут открыть для себя много нового, - уточняют сотрудники ТОКГ. - Побывать в фондах Тверской областной картинной галереи, познакомиться с богатейшей коллекцией живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, узнать множество интересных фактов из истории создания произведений, тонкости трудоемкой реставрационной работы и музейного хранения.

Количество мест ограничено. Запись и справки по телефону: 39-80-35.

Сбор группы в 10.50 в вестибюле (ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). Продолжительность: 2 часа.

Цена билета: 500 р. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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