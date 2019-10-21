За уклонение от уплаты налогов супруги из Тверской области получили условные сроки

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-21T14:20:50+03:00

Им также придется заплатить штраф в 210 тысяч рублей

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Перед судом предстала семья предпринимателей из Торжка Тверской области. 40-летнего местного жителя и его 38-летнюю супругу обвинили в уклонении от уплаты налогов и покушении на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемые в течение 2017 года уклонились от уплаты налогов на общую сумму около пяти миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом по ложным документам они пытались получить право на возмещение из бюджета якобы уплаченного налога на добавленную стоимость в сумме более одного миллиона рублей, но получили отказ от налоговой службы.

На стадии следствия и суда осужденные признали свою вину.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, каждому из супругов назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года со штрафом 210 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU