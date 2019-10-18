2019-10-18T17:45:04+03:00
Общество

Прокуратура добилась предоставления жилья сироте-инвалиду в Тверской области

Девушка получила ключи от однокомнатной квартиры
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась жилья для сироты Фото: архив "КП"Прокуратура добилась жилья для сироты Фото: архив "КП"
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Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку по обращению 20-летней девушки.

Установлено, что сирота была включена органами местного самоуправления района в списки на внеочередное предоставление жилья, но квартиру не получила. Девушка, являясь инвалидом-колясочником, была вынуждена проживать на съемных квартирах.

Прокуратура в целях защиты прав сироты обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа местного самоуправления предоставить ей жилое помещение.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Девушке вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в Лихославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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