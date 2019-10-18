Прокуратура добилась предоставления жилья сироте-инвалиду в Тверской области
Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку по обращению 20-летней девушки.
Установлено, что сирота была включена органами местного самоуправления района в списки на внеочередное предоставление жилья, но квартиру не получила. Девушка, являясь инвалидом-колясочником, была вынуждена проживать на съемных квартирах.
Прокуратура в целях защиты прав сироты обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа местного самоуправления предоставить ей жилое помещение.
Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Девушке вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в Лихославле.
ИСТОЧНИК KP.RU