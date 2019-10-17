В Тверской области местный житель обокрал церковную лавку

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-17T09:52:52+03:00

Из церковной лавки в Тверской области украли увелирные изделия Фото: Анна КОЛГАНОВА

Изменить размер текста: A A

Преступление было совершено в помещении церкви Успения Пресвятой Богородицы, расположенной в Вышнем Волочке. Ранее судимый 35-летний местный житель пришел в церковь и украл из торгового стеллажа церковной лавки ювелирные изделия. Материальный ущерб местной религиозной организации и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) составил 27 000 рублей.

С утвержденным обвинительным заключением заместителя Вышневолоцкого межрайонного прокурора дело направлено в суд. Ущерб не возмещен.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU