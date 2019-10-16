По факту выселения на улицу 77 семей из общежития в Тверской области началась доследственная проверка

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-16T16:11:59+03:00

Общежитие располагается в 20 метрах от Селигера. Фото: ТИА

В частности органами СКР будет устанавливаться наличие возможного превышения должностных полномочий

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Ситуция с семьями, которые выселяют из общежития в Осташкове Тверской области на улицу, заинтересовала следователей СКР.

Как сообщает ТИА, 77 семей, среди которых пенсионеры, ветераны боевых действий и дети, администрация Осташковского городского круга решила выселить, невзирая на погодные условия. Сообщается, что здание общежития раньше принадлежало ГБПОУ "Осташковский колледж". С 1 августа текущего года его передали муниципалитету.

- Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой органами СКР будет устанавливаться наличие возможного превышения должностных полномочий лицами администрации муниципального образования, - сообщают в Следственном комитете.

Для выяснения всех обстоятельств планируется проведение опросов жителей общежития, а также должностных лиц местной администрации.

По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU