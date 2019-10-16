Более 60 артиллерийских снарядов обезвредили в Тверской области
15 октября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Гарь Оленинского района обезврежены 63 артиллерийских снаряда.
Взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне.
МЧС напоминает жителям и гостям региона, что подобные находки нередки, особенно в местах и районах области, где шли ожесточенные бои.
При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы: (4822) 34-30-94.
ИСТОЧНИК KP.RU