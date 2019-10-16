2019-10-16T15:04:02+03:00
Общество

Более 60 артиллерийских снарядов обезвредили в Тверской области

"Трофеи" обнаружили в Оленинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обезвредили 63 снарядаВ Тверской области обезвредили 63 снарядаФото: Василий ХОДАРЕВ
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15 октября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Гарь Оленинского района обезврежены 63 артиллерийских снаряда.

Взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне.

МЧС напоминает жителям и гостям региона, что подобные находки нередки, особенно в местах и районах области, где шли ожесточенные бои.

При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы: (4822) 34-30-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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