Более 60 артиллерийских снарядов обезвредили в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-16T15:04:02+03:00

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15 октября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Гарь Оленинского района обезврежены 63 артиллерийских снаряда.

Взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне.

МЧС напоминает жителям и гостям региона, что подобные находки нередки, особенно в местах и районах области, где шли ожесточенные бои.

При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы: (4822) 34-30-94.

ИСТОЧНИК KP.RU