Жители многоквартирного дома в Зубцовском районе остались без газа и тепла
Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан в части подготовки к отопительному сезону на территории Зубцовского района.
Установлено, что администрация Зубцовского района не обеспечила теплом один из многоквартирных домов по пер. Образцова. Дом отапливается с помощью бытового котла, который работает на природном газе. Непредоставление газа на данный объект исключает возможность подачи отопления жителям дома.
Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд о возложении обязанности на администрацию и МУП "КХ "ЗУБЦОВСКОЕ" организовать и обеспечить предоставление теплоснабжения многоквартирного дома. Требования удовлетворены.
После вмешательства прокуратуры в квартирах жителей стало тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU