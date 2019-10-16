2019-10-16T10:29:02+03:00
Общество

Жители многоквартирного дома в Зубцовском районе остались без газа и тепла

В защиту прав граждан выступила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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После вмешательства прокуратуры в квартирах жителей стало теплоПосле вмешательства прокуратуры в квартирах жителей стало теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан в части подготовки к отопительному сезону на территории Зубцовского района.

Установлено, что администрация Зубцовского района не обеспечила теплом один из многоквартирных домов по пер. Образцова. Дом отапливается с помощью бытового котла, который работает на природном газе. Непредоставление газа на данный объект исключает возможность подачи отопления жителям дома.

Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд о возложении обязанности на администрацию и МУП "КХ "ЗУБЦОВСКОЕ" организовать и обеспечить предоставление теплоснабжения многоквартирного дома. Требования удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры в квартирах жителей стало тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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