2019-10-15T17:19:47+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Тверской области снизилась

Случаи гриппа по прежнему не регистрируются
Виктория ТУШКОВА
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В регионе вакцинацию против гриппа прошли более 243 тысяч человек.В регионе вакцинацию против гриппа прошли более 243 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаев гриппа за прошедшую неделю зарегистрировано не было. Уровень заболеваемости ОРВИ с 7 по 13 октября держался ниже расчётного эпидемического порога на 19,6%. За предыдущую неделю (с 30 сентября по 6 октября) уровень заболеваемости был чуть выше, и держался на 15,8 % ниже эпидпорога.

По данным на 14 октября против гриппа в регионе привито более 243 тысяч человек, среди них как взрослые, так и дети. Общее количество прошедших вакцинацию людей составляет 43,5 % от запланированного количества.

Чтобы получить прививку необходимо обратиться с медицинским полисом и паспортом к терапевту поликлиники. Если врач не обнаружит противопоказаний, он выдаст направление на вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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