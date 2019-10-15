2019-10-15T09:46:25+03:00
Общество

Новый стадион "Центральный" планируют построить в Твери

Акцент будет сделан на развитии легкоатлетического направления и футбольной инфраструктуры
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Сейчас на стадионе "Центральный" растут деревья и кустыСейчас на стадионе "Центральный" растут деревья и кустыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Вопросы строительства стадиона "Центральный" в Твери обсуждались 14 октября в ходе рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с первым заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Андреем Пучковым.

Стороны осмотрели состояние существующего объекта, который сейчас находится в запущенном состоянии и зарос деревьями, и договорились о возможном участии ПАО Банк ВТБ в реализации нового проекта.

По мнению Игоря Рудени, это должен быть современный, качественный, многофункциональный спортивный комплекс, который станет частью кластера, объединяющего расположенные рядом спортивные объекты.

Акцент будет сделан на развитии легкоатлетического направления и футбольной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери пенсионер оказался одной ногой в открытом люке
В пьяном угаре мужчина убил свою сожительницу в Тверской области
За перфоманс на площади полуголого дебошира посадили в тюрьму на пять суток в Тверской области
В Твери компанию-застройщика оштрафовали за уничтожение объекта культурного наследия
В Твери демонтировали трамвайную контактную сеть на Тверском проспекте
В Твери сын угрожал убийством беспомощной матери
Фировские школьники занимались физкультурой на опасных тренажерах в Тверской области
В Тверской области две посетительницы диско-бара не поделили танцпол
В Твери автоледи на "Опеле" сбила ребенка
Почтальоны Тверской области будут отпугивать собак с помощью ультразвука
На трассе М-11 в Тверской области столкнулись четыре большегруза, два человека погибли
Самый большой в мире талисман "Ловец снов" сплели в Тверской области
В Твери неизвестные разбросали по парку целые батоны