Новый стадион "Центральный" планируют построить в Твери

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-15T09:46:25+03:00

Сейчас на стадионе "Центральный" растут деревья и кусты Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Акцент будет сделан на развитии легкоатлетического направления и футбольной инфраструктуры

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Вопросы строительства стадиона "Центральный" в Твери обсуждались 14 октября в ходе рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с первым заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Андреем Пучковым.

Стороны осмотрели состояние существующего объекта, который сейчас находится в запущенном состоянии и зарос деревьями, и договорились о возможном участии ПАО Банк ВТБ в реализации нового проекта.

По мнению Игоря Рудени, это должен быть современный, качественный, многофункциональный спортивный комплекс, который станет частью кластера, объединяющего расположенные рядом спортивные объекты.

Акцент будет сделан на развитии легкоатлетического направления и футбольной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU