Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство матери своей знакомой
Следственным отделом по городу Конаково следственного управления СК России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя Мужчину обвиняют в убийстве матери своей знакомой.
Преступление было совершено в период с 6 по 7 апреля 2019 года в деревне Карачарово городского поселения город Конаково. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, нанес 66-летней матери своей знакомой семь ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.
По ходатайству следователя фигурант находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU