Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство матери своей знакомой

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-14T15:46:35+03:00

В Тверской области мужчину будут судить за убийство матери своей знакомой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом по городу Конаково следственного управления СК России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя Мужчину обвиняют в убийстве матери своей знакомой.

Преступление было совершено в период с 6 по 7 апреля 2019 года в деревне Карачарово городского поселения город Конаково. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, нанес 66-летней матери своей знакомой семь ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

По ходатайству следователя фигурант находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU