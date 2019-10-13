2019-10-13T06:54:04+03:00
Происшествия

В городах Тверской области наезжали на пешеходов

К счастью, обошлось без трагедий
Олег ХАДАЕВ
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А ещё желательно, чтобы пешеходы были заметны на дорогах. Фото: УГИБДД Тверской области.А ещё желательно, чтобы пешеходы были заметны на дорогах. Фото: УГИБДД Тверской области.
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В Калязине автомобиль «Жигули» седьмой модели, наехали на пешехода, который двигался по обочине. Угроз жизни пешехода нет, но есть вопросы.

Водитель семёрки с места скрылся, возможно он был пьян.

Нетрезв был и пешеход, но это не нарушение, а нарушение, что он двигался в попутном с автомобилями направлении. Известно же, что передвигаться нужно по обочине встречного направления.

Ещё один наезд случился в Твери на улице 2-я Красина, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Похожее произошло и в Западной Двине.

В обеих случаях ГИБДД ничего не сообщают о водителях и транспортных средствах. Зато известно, что угроз для жизней пешеходов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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