В городах Тверской области наезжали на пешеходов
В Калязине автомобиль «Жигули» седьмой модели, наехали на пешехода, который двигался по обочине. Угроз жизни пешехода нет, но есть вопросы.
Водитель семёрки с места скрылся, возможно он был пьян.
Нетрезв был и пешеход, но это не нарушение, а нарушение, что он двигался в попутном с автомобилями направлении. Известно же, что передвигаться нужно по обочине встречного направления.
Ещё один наезд случился в Твери на улице 2-я Красина, на нерегулируемом пешеходном переходе.
Похожее произошло и в Западной Двине.
В обеих случаях ГИБДД ничего не сообщают о водителях и транспортных средствах. Зато известно, что угроз для жизней пешеходов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU