В городах Тверской области наезжали на пешеходов

СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-13T06:54:04+03:00

А ещё желательно, чтобы пешеходы были заметны на дорогах. Фото: УГИБДД Тверской области.

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В Калязине автомобиль «Жигули» седьмой модели, наехали на пешехода, который двигался по обочине. Угроз жизни пешехода нет, но есть вопросы.

Водитель семёрки с места скрылся, возможно он был пьян.

Нетрезв был и пешеход, но это не нарушение, а нарушение, что он двигался в попутном с автомобилями направлении. Известно же, что передвигаться нужно по обочине встречного направления.

Ещё один наезд случился в Твери на улице 2-я Красина, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Похожее произошло и в Западной Двине.

В обеих случаях ГИБДД ничего не сообщают о водителях и транспортных средствах. Зато известно, что угроз для жизней пешеходов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU