Жительница Конаково Тверской области оставила без денег посетителя кафе

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-12T19:26:26+03:00

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Житель Конаково решил отобедать в кафе. Еда так пришлась ему по вкусу, что он не заметил, как лишился кошелька с наличностью в размере 4000 рублей. Пропажа обнаружилась, когда пришло время расчёта.

Уповая на торжество справедливости, 32-летний мужчина обратился в полицию.

Проведя методичную работу по опросу свидетелей, осмотру места происшествия и изучению камер наблюдения, полицейские вышли на подозреваемую, 24-летнюю жительницу Конаково.

Спустя незначительное время её взяли и, сломленная неоспоримыми доказательствами, она призналась в содеянном. Но, увы, денег вернуть не смогла.

- Женщина рассказала, что денежные средства потратила по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». На время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU