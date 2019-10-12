Перевозчики Твери перешли в атаку на Минтранс Тверской области

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-12T16:35:34+03:00

Маршрутчики Твери не хотят работать по правилам. Фото: Дмитрий КОТОВ

И начали подавать заявления в суд

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Перевозчики Твери перешли в ататку на Минтранс Тверской области и начали выражать открытое недовольство попытками навести порядок в маршрутных перевозках в областной столице и регионе.

Заявления в Арбитражный суд Тверской области уже написали, как сообщает ТИА, общества с ограниченной ответственностью «Тверьавтотранс», «Автотранс», «Ориент-Авто» и индивидуальные предприниматели Воробьёв, Парфёнов, Степанов, Сивков, Мирзикашвили и Васильев.

Они просят суд рассмотреть законность введения регулируемых тарифов и жёсткого графика движения транспорта, о чём им было сообщено в уведомлениях Минтранса.

Обратившись в суд они надеются, что он встанет на их сторону.

Напомним, ранее Управление антимонопольной службы предостерегло маршрутчиков от предстоящего повышения стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU