2019-10-12T16:35:34+03:00
Экономика

Перевозчики Твери перешли в атаку на Минтранс Тверской области

И начали подавать заявления в суд
Олег ХАДАЕВ
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Маршрутчики Твери не хотят работать по правилам.Маршрутчики Твери не хотят работать по правилам.Фото: Дмитрий КОТОВ
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Перевозчики Твери перешли в ататку на Минтранс Тверской области и начали выражать открытое недовольство попытками навести порядок в маршрутных перевозках в областной столице и регионе.

Заявления в Арбитражный суд Тверской области уже написали, как сообщает ТИА, общества с ограниченной ответственностью «Тверьавтотранс», «Автотранс», «Ориент-Авто» и индивидуальные предприниматели Воробьёв, Парфёнов, Степанов, Сивков, Мирзикашвили и Васильев.

Они просят суд рассмотреть законность введения регулируемых тарифов и жёсткого графика движения транспорта, о чём им было сообщено в уведомлениях Минтранса.

Обратившись в суд они надеются, что он встанет на их сторону.

Напомним, ранее Управление антимонопольной службы предостерегло маршрутчиков от предстоящего повышения стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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