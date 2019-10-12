Перевозчики Твери перешли в атаку на Минтранс Тверской области
Перевозчики Твери перешли в ататку на Минтранс Тверской области и начали выражать открытое недовольство попытками навести порядок в маршрутных перевозках в областной столице и регионе.
Заявления в Арбитражный суд Тверской области уже написали, как сообщает ТИА, общества с ограниченной ответственностью «Тверьавтотранс», «Автотранс», «Ориент-Авто» и индивидуальные предприниматели Воробьёв, Парфёнов, Степанов, Сивков, Мирзикашвили и Васильев.
Они просят суд рассмотреть законность введения регулируемых тарифов и жёсткого графика движения транспорта, о чём им было сообщено в уведомлениях Минтранса.
Обратившись в суд они надеются, что он встанет на их сторону.
Напомним, ранее Управление антимонопольной службы предостерегло маршрутчиков от предстоящего повышения стоимости проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU