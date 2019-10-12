Юные регбисты из Твери вошли в число лучших на престижном турнире

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-12T13:34:11+03:00

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В 18 раз Сочи принимал Всероссийские соревнования школьников по регби «Кубок Соколова».

Турнир посвящён памяти Алексея Соколова – успешного бизнесмена, создателя банка «Зенит», мецената, много сделавшего для развития детского регби в России.

Участвовали в турнире и регбисты из Твери.

- Регбисты регбийного клуба «Тверь» 2007 года рождения вошли в восьмёрку лучших команд России. Ребята показали красивую достойную игру! - сообщается на страничке регби-клуба Твери в ВК.

Так же там говорится, что самым полезным игроком признан Данила Зенин.

Регби — популярная игра, а в некоторых странах не уступающая популярности футболу, например — в Англии. В 2023 году в мире будут отмечать 200-летие первого официального матча по регби. Сборная России в этом году впервые участвовала в финальной части Кубка мира по регби.

ИСТОЧНИК KP.RU