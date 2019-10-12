2019-10-12T12:38:44+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут престарелую женщину в голубом халате

Качественной фотографии пропавшей нет
Олег ХАДАЕВ
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Бабушка горбится при ходьбе.Бабушка горбится при ходьбе.Фото: Олег ХАДАЕВ
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В Торжокском районе Тверской области продолжаются поиски 79-летней бабушки. Поиски организованы волонтёрами Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова» .

Известно, что накануне вечером Зорина Мария Дмитриевна (так зовут пропавшую) ушла из дома в деревне Челядино, Яконовского сельского поселения и более её никто не видел.

Женщина небольшого роста, 160 см., одета в голубой фланелевый халат и зелёную шерстяную кофту на пуговицах. Она худощавая, горбится, нуждается в медицинской помощи.

Поиски затрудняются сложной погодой и отсутствием качественного изображения женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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