В Тверской области ищут престарелую женщину в голубом халате
В Торжокском районе Тверской области продолжаются поиски 79-летней бабушки. Поиски организованы волонтёрами Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова» .
Известно, что накануне вечером Зорина Мария Дмитриевна (так зовут пропавшую) ушла из дома в деревне Челядино, Яконовского сельского поселения и более её никто не видел.
Женщина небольшого роста, 160 см., одета в голубой фланелевый халат и зелёную шерстяную кофту на пуговицах. Она худощавая, горбится, нуждается в медицинской помощи.
Поиски затрудняются сложной погодой и отсутствием качественного изображения женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU