2019-10-12T09:02:34+03:00
Происшествия

На трассе М-11 насмерть травмирован дальнобойщик

Его протаранила проезжающая мимо фура
Олег ХАДАЕВ
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Смертельное ДТП на трассе М-11 произошло с этой фурой. Фото: ГИБДД Тверской области.Смертельное ДТП на трассе М-11 произошло с этой фурой. Фото: ГИБДД Тверской области.
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12 октября рано утром на трассе М-11 в Бологовском районе был смертельно травмирован дальнобойщик.

Водитель трейлера Вольво остановился на обочине скоростной трассы, открыл дверь кабины и собирался выйти, когда другой трейлер ДАФ, проезжающий мимо, задел его, нанеся тяжёлые травмы.

Раненый водитель был доставлен парамедиками в ближайшую больницу, где от полученных травм скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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