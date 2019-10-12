На трассе М-11 насмерть травмирован дальнобойщик
Его протаранила проезжающая мимо фура
Смертельное ДТП на трассе М-11 произошло с этой фурой. Фото: ГИБДД Тверской области.
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12 октября рано утром на трассе М-11 в Бологовском районе был смертельно травмирован дальнобойщик.
Водитель трейлера Вольво остановился на обочине скоростной трассы, открыл дверь кабины и собирался выйти, когда другой трейлер ДАФ, проезжающий мимо, задел его, нанеся тяжёлые травмы.
Раненый водитель был доставлен парамедиками в ближайшую больницу, где от полученных травм скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU