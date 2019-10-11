Всероссийский фестиваль фламенко пройдет в Твери в восьмой раз
Вход свободный
Участниками фестиваля станут коллективы фламенко со всей страны. Фото: из архива «ASTEL»
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13 октября в Твери в восьмой раз пройдет Всероссийский фестиваль фламенко.
Организаторы мероприятия - Тверской государственный технический университет и народный коллектив хореографическая студия «Astel».
В программе:
- выступления коллективов фламенко России;
- встреча и общение с единомышленниками и товарищами по искусству фламенко;
- тематические фотосессии в «Уголке Кармен». фотосессии бесплатные;
- выставка-продажа аксессуаров, обуви и костюмов для фламенко;
- Fiesta por Sevillana.
ДК «Химволокно».
Начало в 13.00.
Вход для зрителей свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU