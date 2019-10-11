2019-10-11T23:40:44+03:00
Звезды

Всероссийский фестиваль фламенко пройдет в Твери в восьмой раз

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Участниками фестиваля станут коллективы фламенко со всей страны. Фото: из архива «ASTEL»Участниками фестиваля станут коллективы фламенко со всей страны. Фото: из архива «ASTEL»
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13 октября в Твери в восьмой раз пройдет Всероссийский фестиваль фламенко.

Организаторы мероприятия - Тверской государственный технический университет и народный коллектив хореографическая студия «Astel».

В программе:

- выступления коллективов фламенко России;

- встреча и общение с единомышленниками и товарищами по искусству фламенко;

- тематические фотосессии в «Уголке Кармен». фотосессии бесплатные;

- выставка-продажа аксессуаров, обуви и костюмов для фламенко;

- Fiesta por Sevillana.

ДК «Химволокно».

Начало в 13.00.

Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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