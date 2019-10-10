В Тверской области приставы устроили "облаву" на должников

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-10T11:05:58+03:00

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Судебные приставы УФССП России по Тверской области и сотрудники УГИБДД провели в областной столице совместный рейд. В ходе мероприятия один из должников, имеющий неоплаченный долг по кредиту, лишился автомобиля.

Мужчина задолжал кредитной организации 700 тысяч рублей и не платил деньги с 2017 года, не выходил на связь с представителями организации и приставами, по месту регистрации не проживал. В результате, его автомобиль был объявлен в розыск.

Иномарку арестовали в ходе рейда.

- Теперь у должника есть десять дней, чтобы полностью погасить задолженность. Если этого не произойдет, то транспортное средство будет передано на оценку и дальнейшую реализацию в территориальное Управление Росимущества по Тверской области, а вырученные средства перейдут взыскателю, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU