2019-10-10T11:05:58+03:00
Общество

В Тверской области приставы устроили "облаву" на должников

Один из неплательщиков в ходе рейда лишился автомобиля
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области мужчина за долги лишился автомобиляВ Тверской области мужчина за долги лишился автомобиляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Судебные приставы УФССП России по Тверской области и сотрудники УГИБДД провели в областной столице совместный рейд. В ходе мероприятия один из должников, имеющий неоплаченный долг по кредиту, лишился автомобиля.

Мужчина задолжал кредитной организации 700 тысяч рублей и не платил деньги с 2017 года, не выходил на связь с представителями организации и приставами, по месту регистрации не проживал. В результате, его автомобиль был объявлен в розыск.

Иномарку арестовали в ходе рейда.

- Теперь у должника есть десять дней, чтобы полностью погасить задолженность. Если этого не произойдет, то транспортное средство будет передано на оценку и дальнейшую реализацию в территориальное Управление Росимущества по Тверской области, а вырученные средства перейдут взыскателю, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комитет по бюджету и налогам Тверской гордумы возглавил Дмитрий Гуменюк
Стало известно, что входит в состав подарка для новорожденного в Тверской области
В Тверской области иномарка столкнулась с квадроциклом
В Твери мужчина выпал из окна многоэтажки на Благоева
Двое молодых людей обокрали магазин в Твери
Мужчина и женщина из Твери превратили свою квартиру в наркопритон
В Тверской области лихач на легковушке сбил велосипедистку и уехал с места ДТП
Добегался: в Тверской области в электричке "зайцу"-безбилетнику оторвало ногу
В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок-пешеход
На Ржевском мемориале в Тверской области начали собирать фигуру советского солдата
"АРТ-резиденция" в четвертый раз соберет самых творческих людей Твери
Количество нетрезвых водителей, задержанных повторно, возросло в Тверской области
Особняк Боброва в историческом центре Твери продают за 90 миллионов рублей
В Тверской области пьяный водитель на иномарке опрокинулся в кювет