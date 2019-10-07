Молодая пара венчалась в храме исправительной колонии №1 в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-07T16:33:35+03:00

Под чтение молитв молодые обменялись кольцами и получили благословение Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Венчание Алексея и его избранницы состоялось в храме в честь Спиридона Тримифунтского. Церковный обряд совершил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Михаил (Беляев).

Таинство проходило под торжественные песнопения в исполнении церковного хора, состоящего из осужденных.

История любви осужденного и его суженой начиналась красиво, но мечты рухнули после совершенного преступления. Девушка не отказалась от любимого и дала обещание ждать его сколько потребуется.

- Молодые люди решили назвать себя супругами не только перед людьми, но и перед Богом. Администрация учреждения и священник пошли навстречу просьбе осужденного и его избранницы, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Под чтение молитв молодые обменялись кольцами и получили благословение.

ИСТОЧНИК KP.RU