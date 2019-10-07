Молодая пара венчалась в храме исправительной колонии №1 в Тверской области
Венчание Алексея и его избранницы состоялось в храме в честь Спиридона Тримифунтского. Церковный обряд совершил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Михаил (Беляев).
Таинство проходило под торжественные песнопения в исполнении церковного хора, состоящего из осужденных.
История любви осужденного и его суженой начиналась красиво, но мечты рухнули после совершенного преступления. Девушка не отказалась от любимого и дала обещание ждать его сколько потребуется.
- Молодые люди решили назвать себя супругами не только перед людьми, но и перед Богом. Администрация учреждения и священник пошли навстречу просьбе осужденного и его избранницы, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.
Под чтение молитв молодые обменялись кольцами и получили благословение.
ИСТОЧНИК KP.RU