В Тверской области продавали куриные котлеты с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-07T16:08:20+03:00

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Проверка проходила в сентябре 2019 года в торговых точках Твери и Ржева. В ходе инспекции сотрудником Управления Россельхзнадзора по Тверской области были отобраны пробы полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров.

По результатам проверки, которую провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, было установлено, что в одном из образцов, а именно, в куриных котлетах и тушках бройлеров второго сорта, произведенных в Тверской области, выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки. Данное нарушение противоречит правилам Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU